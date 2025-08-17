"زراعة النواب": تعديل قانون التعاونيات يحقق التنمية الزراعية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي الذي تنظمه الحكومة حول تعديل قانون التعاونيات الزراعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً جادًا نحو تحديث أحد أهم القوانين المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وثمّن "الحصري"، تحركات الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحرصهما على الاستماع لآراء جميع الأطراف المعنية بالقانون، لضمان خروجه في صورة متكاملة تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري، إلى أن تعديل القانون من شأنه تعظيم دور التعاونيات الزراعية في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن التعاونيات لديها القدرة على توفير الخدمات الزراعية وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يضمن حصول المزارع على أعلى عائد ممكن من إنتاجه، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة عبر التصنيع الغذائي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف أن تطوير التعاونيات سيسهم في زيادة الإنتاجية بشكل غير مباشر، إذ يتيح للفلاح التركيز على تحسين التربة والمحصول، وهو ما يعزز مسار التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.

ودعا "الحصري"، إلى دراسة النماذج الدولية الناجحة في مجال التعاونيات والاستفادة منها بما يتناسب مع البيئة المصرية، مشددًا على ضرورة أن تستهدف التعديلات تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تقديم الخدمات، وتوفير المستلزمات، وتسويق المحاصيل بكفاءة أعلى.

اقرأ أيضًا:

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الكهرباء: ٤ آلاف ميجاوات تراجعًا في الاستهلاك بسبب انخفاض درجات الحرارة

أبرزها الإجراءات الجنائية.. قوانين أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس