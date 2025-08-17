هيئة الدواء تحذر من دواء شهير لعلاج "فيروس سي" - منشور رسمي

كتب– أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من احتمال وجود عبوات مقلدة في الأسواق لمستحضر "فوسيفي" (VOSEVI®)، المستخدم في علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي".

وقالت الهيئة، في خطاب توعية صدر أغسطس الجاري، إن التحذير يتعلق بالتشغيلة رقم "22GE59364LDL"، للمستحضر باسم "VOSEVI® (Sofosbuvir 400 mg -Velpatasvir 100 mg-Voxilaprevir 100 mg)".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

و"فوسيفي" هو دواء مضاد للفيروسات يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي المزمن C، في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وأكثر، ويزنون 30 كجم على الأقل.

ونصحت الهيئة المواطنين، في حالة الشك بوجود عبوات مقلدة، بضرورة الرجوع فورًا إلى هيئة الدواء عبر الخط الساخن (15301)، أو من خلال الإبلاغ بالصور عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتحقق من صحة المستحضر.

وشددت على أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المعتمدة فقط، وعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية لتجنب مخاطر الأدوية المغشوشة.

