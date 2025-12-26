رويترز: روسيا تنشر صواريخ فرط صوتية نووية جديدة في بيلاروسيا

وكالات

أظهرت صور أقمار صناعية أن روسيا من المرجح أن تنشر صواريخ باليستية فرط صوتية نووية جديدة في قاعدة جوية سابقة شرق بيلاروسيا، وهو تطور قد يعزز قدرة موسكو على إطلاق الصواريخ عبر أوروبا، وفق باحثين أمريكيين وفقا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء.

وأكد باحثون نقلت عنهم رويترز، أن تقييمهم يتوافق مع نتائج الاستخبارات الأمريكية، حسب مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيته نشر صواريخ أورشنيك متوسطة المدى، التي تصل مدتها إلى نحو 5,500 كيلومتر، في بيلاروس، لكن لم يتم الإعلان عن الموقع الدقيق من قبل. ويقول خبراء إن نشر الصواريخ يبرز اعتماد الكرملين المتزايد على التهديد بالأسلحة النووية لردع دول الناتو عن تزويد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب العمق الروسي.

لم يعلق السفير الروسي في واشنطن، فيما رفضت السفارة البيلاروسية التعليق، ونقلت وكالة بلتا الرسمية عن وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين قوله إن نشر الصواريخ لن يغير ميزان القوى في أوروبا، وهو "ردنا" على "أفعال الغرب العدائية"، حسب ما أعلنت رويترز.

وحسب الباحثين الأمريكيين جيفري لويس وديكر إيفليث الذين نقلت عنهم رويترز، والتي استندت نتائجهم إلى صور من شركة Planet Labs التجارية أظهرت معالم تتوافق مع قاعدة صواريخ استراتيجية روسية. وأكدوا أن لديهم يقيناً بنسبة 90% أن منصات إطلاق أورشنيك المتحركة ستتمركز في القاعدة الجوية السابقة قرب كريتشيف، على بعد نحو 307 كم شرق مينسك و 478 كم جنوب غرب موسكو.

تم اختبار صاروخ أورشنيك مسلح تقليدياً ضد هدف في أوكرانيا في نوفمبر 2024، ويُفترض أن سرعته تتجاوز عشرة أضعاف سرعة الصوت، ما يجعله شبه مستحيل لاعتراضه. ويخطط بوتين لنشره في بيلاروس لتوسيع نطاقه في أوروبا، ويُنظر إليه أيضاً كخطوة رد فعل على نشر الولايات المتحدة لصواريخ Dark Eagle متوسطة المدى في ألمانيا.

ويأتي نشر الصواريخ قبل أسابيع من انتهاء معاهدة نيو ستارت لعام 2010، آخر اتفاق أمريكي-روسي للحد من نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية. وأوضح لويس أن وضع الصواريخ في بيلاروس يبعث رسالة سياسية بوضوح، وليس لأسباب عسكرية بحتة.

أفاد الخبراء أن المشروع شُيّد بسرعة بين 4 و12 أغسطس، بما يشير إلى استعدادات عسكرية روسية. وتضم الصور نقاط نقل بالسكك الحديدية محمية وأسّسوا منصات إطلاق مخفية بأسمنت مغطى بالأرض.

وقال بافل بودفيغ، خبير أسلحة نووية روسية: "لا أرى كيف سيضيف نشر أورشنيك أي ميزة عسكرية أو سياسية لموسكو سوى طمأنة بيلاروسيا".