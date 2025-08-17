صور.. محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة معًا

كتب- محمد نصار:

أشرف إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا بحي السلام أول.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة.

وطالب محافظ القاهرة، بقيام المسؤولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لالتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة، بالإضافة إلى متابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التي تحملت الدولة تكلفة كبيرة لإنشائها من أجل المواطنين.

