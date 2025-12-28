إعلان

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:46 م 28/12/2025

السيد الشريف نقيب الأشراف

هنأ السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وقال نقيب الأشراف في برقية التهنئة": بالأصالة عن نفسي وعن جموع أبناء السادة الأشراف، نعبر عن خالص التهاني القلبية، وصادق الدعوات لسيادتكم ولشعب مصر العظيم، داعين المولى عز وجل أن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والعطاء.

وتابع: وأن يكون استمرارًا لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في جميع المجالات لبناء الدولة المصرية الحديثة القوية وأن يعيده على فخامتكم بموفور الصحة والتوفيق، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والتقدم والاستقرار والازدهار، وأن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان والاستقرار وأن يعم السلام على العالم أجمع".

