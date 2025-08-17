كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقدت اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للإيجار القديم.

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن تبكير مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي، حيث ستبدأ الرحلات من محطة إسكندرية الزراعي في تمام الساعة 5:00 صباحًا بدلًا من الساعة 6:00 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد البلشي نقيب الصحفيين والمخرج خالد يوسف على حضور عزاء الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بمراسم تُعكس مكانتها الحضارية والدولية، دون إجراء أي تعديلات على خطط الافتتاح.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة التي تمت علي مدار أسبوع فيما يخص ضبط قضايا تهريب الدقيق البلدي وإعادة بيعه في السوق السوداء حيث تمكنت الحملات من ضبط ٧٧٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي ٣٨.٥ طن.

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها سددت مخالفات مرورية وصلت إلى 48 ألف جنيه، مؤكدة أن العقوبات المرورية تُحدث فرقًا في التزام المواطنين.

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، تضمن تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، ومعرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن التجويع وكلمات النقابيين عرب ودوليين.