حدث منتصف الليل| لجان حصر لوحدات الإيجار القديم .. وآخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
متحدث الوزراء يكشف توجيهات مدبولي للمحافظين بشأن لجان حصر وحدات الإيجار القديم
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقدت اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للإيجار القديم.
تعديل مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي على الدائري من الغد
أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن تبكير مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي، حيث ستبدأ الرحلات من محطة إسكندرية الزراعي في تمام الساعة 5:00 صباحًا بدلًا من الساعة 6:00 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025
بحضور وزير الثقافة والمخرج خالد يوسف.. 20 صورة من عزاء الأديب الكبير صنع الله إبراهيم
حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد البلشي نقيب الصحفيين والمخرج خالد يوسف على حضور عزاء الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وزير السياحة يكشف آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بمراسم تُعكس مكانتها الحضارية والدولية، دون إجراء أي تعديلات على خطط الافتتاح.
بالصور.. الجيزة: ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة التي تمت علي مدار أسبوع فيما يخص ضبط قضايا تهريب الدقيق البلدي وإعادة بيعه في السوق السوداء حيث تمكنت الحملات من ضبط ٧٧٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي ٣٨.٥ طن.
ياسمين الخطيب: دفعت 48 ألف جنيه مخالفات مرورية.. ويجب تطبيق العقوبات على المشاة
قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها سددت مخالفات مرورية وصلت إلى 48 ألف جنيه، مؤكدة أن العقوبات المرورية تُحدث فرقًا في التزام المواطنين.
"بالشموع".. "الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة الفلسطينية
نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، تضمن تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، ومعرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن التجويع وكلمات النقابيين عرب ودوليين.
