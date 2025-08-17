16 صورة ترصد أفضل الفنادق والمنتجعات في الغردقة.. السعر مفاجأة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في شركات السياحة عن قائمة بأفضل الفنادق والمنتجعات في الغردقة، موضحًا مميزات كل منها وأسعار الإقامة لليلة واحدة لشخصين.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الفنادق والمنتجعات، جاءت كما يلي:

Geravety Aqua Park Hotel With Pool

يقع الفندق على بُعد 400 متر من شاطئ بالم بيتش بيازا، ويضم حديقة، منطقة شاطئ خاص، مسبح داخلي، ومنتزه مائي، ويحتوي على غرف مكيفة مجهزة بشرفة وتلفزيون وماكينة قهوة، ويمركز سبا وساونا، ويوفر أنشطة مثل المشي، ركوب الخيل، والتزلج الشراعي.

السعر: يبدأ من 8,964 إلى 9,645 جنيهًا لليلة لشخصين.

Mirage Bay Aqua Park Apartments

شقق فندقية تضم غرفة نوم، حمّام، ومطبخ مجهز، بالإضافة إلى مسبح خاص وتراس، وتقع على بُعد 1.4 كم من شاطئ جاز أكوامارين.

السعر: 2,173 جنيهًا لليلة لشخصين.

Cozy Studio in Azzurra Resort Sahl Hasheesh

يقع المنتجع في سهل حشيش على بُعد 1.1 كم من الشاطئ، ويوفر شققًا مجهزة بالكامل مع تراس وإطلالات على البحر، ويضم مسبحًا خارجيًا، ويوفر أنشطة مثل الغوص وركوب الدراجات.

السعر: 1,739 جنيهًا لليلة لشخصين.