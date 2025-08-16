كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المسابقة القرآنية الجديدة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تُعد خطوة رائدة لاستدامة الريادة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن هذه المسابقة تتميز بتركيزها على جودة الأداء وحسن الصوت بدلاً من الحفظ الكامل، مما يتيح لكل من يمتلك موهبة التلاوة المشاركة حتى لو كان يحفظ جزءًا واحدًا من القرآن.

وأضاف "رسلان"، أن مصر تظل مهد الحناجر الذهبية التي أنجبت أعلامًا مثل الشيخ محمد رفعت، مصطفى إسماعيل، والمنشاوي والحصري، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة تحمل راية هذا الإرث العظيم.

وأشار إلى أن المسابقة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي لتلاوة القرآن، حيث يُكرم المصريون في دول العالم الإسلامي تقديرًا لهذا التاريخ المجيد الذي جعل القرآن يُقرأ بأجمل الأصوات في مصر.

وأكد المتحدث باسم الأوقاف، أن التعاون مع الشركة المتحدة يُعد شراكة استراتيجية لدعم المواهب وإنتاج أعمال إعلامية تبرز هذه الأصوات المميزة، موضحًا أن ما ظهر حتى الآن يُمثل 10% فقط من الإمكانيات المشتركة بين الطرفين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المسابقة تشمل تصفيات في سبع محافظات مركزية لتسهيل مشاركة المتقدمين من جميع أنحاء الجمهورية، حيث سيتم اختيار 300 متسابق من أصل أكثر من 14 ألف متقدم للتنافس في أكاديمية الأوقاف الدولية.

وأشار إلى أن المرحلة النهائية للمسابقة ستُقام في استوديو مبهر يعكس حجم الجهود المبذولة، مؤكدًا أن هذا الحدث سيكون غير مسبوق بفضل الشراكة المؤسسية بين الأوقاف والمتحدة.

وأكد أن الهدف الأسمى هو اكتشاف المواهب القرآنية وتعزيز التشبيك بين مؤسسات الدولة لدعم العقول النيرة، مما يُسهم في تحقيق مقولة المؤرخ شفيق غربال بأن مصر هبة النيل وشعبها.