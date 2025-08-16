كتب- عمرو صالح:

تصوير- إسلام فاروق:

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد البلشي نقيب الصحفيين والمخرج خالد يوسف على حضور عزاء الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وتوافد عدد كبير من الأدباء والمثقفين والكتاب والإعلاميين لتقديم واجب العزاء وحضر الأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، والناقد الكبير حسين حمودة، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكاتب محمد ناصف مستشار الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمود الورداني، والشاعر إبراهيم داود، والشاعر علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، والشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والشاعر زين العابدين فؤاد، والدكتور محمد أبو الغار، الناشر إبراهيم المعلم، الكاتب الصحفي سيد محمود.

ويُعد صنع الله إبراهيم واحدًا من أبرز الروائيين المصريين والعرب، عُرف بمواقفه الفكرية الجريئة وإبداعه المختلف، وترك بصمة واضحة في الرواية العربية الحديثة من خلال أعماله التي وثّقت التحولات السياسية والاجتماعية في مصر والعالم العربي، مثل رواية “اللجنة” و"شرف” و"وردة” وغيرها من الأعمال التي ترجمت إلى لغات عدة.