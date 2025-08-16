إعلان

بالصور.. الجيزة: ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

09:28 م السبت 16 أغسطس 2025
    ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء (6)
    ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء (3)
    ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء (2)
    ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء (1)
    المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
    ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء (4)
كتب- أحمد عبدالمنعم:

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية تموين الجيزة التي تمت علي مدار أسبوع فيما يخص ضبط قضايا تهريب الدقيق البلدي وإعادة بيعه في السوق السوداء حيث تمكنت الحملات من ضبط ٧٧٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي ٣٨.٥ طن.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية لن تتوانى في ضبط المتاجرين بالسلع المدعمة ومهربي الدقيق البلدي المدعم مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين ستواجه بحسم وردع كاملين.

وشدد محافظ الجيزة، على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مشيرًا إلى أن أي محاولات لتهريب الدقيق أو التلاعب بالسلع التموينية المدعمة هي جريمة في حق المواطن وسيتم التصدي لها بكل قوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية قوت المواطن وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملات من خلال إدارة الرقابة المركزية بمديرية التموين عن ضبط سيارة جامبو محملة بـ٢٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم بدائرة حي الوراق، حيث تم التحفظ على السيارة والدقيق المضبوط بأحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة العامة الي جانب ضبط ١٩٨ شيكارة في حملات متنوعة بمناطق كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر.

وفي مركز منشأة القناطر تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة تموين بالمركز من ضبط ٧٥ شيكارة دقيق بلدي.

كما نجحت إدارة تموين المنيرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين في ضبط سيارة جامبو محملة بـ٢٠٠ شيكارة دقيق بلدي وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بأحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة العامة.

بينما تمكنت إدارات تموين الصف وأطفيح والبدرشين من ضبط ١٠٠ شيكارة دقيق بلدي على ذمة عدة قضايا متعددة.

وأشار السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة إلى أن المديرية وإداراتها المختلفة نفذت خطة رقابية مكثفة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية حيث تم ضبط العديد من قضايا تهريب الدقيق البلدي.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية تموين الجيزة الحملات التموينية النيابة العامة
