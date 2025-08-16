كتب- محمد شاكر:

تنطلق الأربعاء المقبل، بمسرح قصر ثقافة روض الفرج، في الثامنة مساء، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل (دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني)، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر المهرجان حتى 2 سبتمبر المقبل.

يشارك في المهرجان 21 عرضا مسرحيا، منها 9 عروض لنوادي مسرح الطفل، و12 عرضا لشرائح مسرح الطفل.

حفل افتتاح المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل

يشهد حفل الافتتاح تقديم أوبريت بعنوان "الفرحة" بطولة أطفال فرقة الأداء الحركي بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى وأطفال فريق أجيال لمسرح العرائس، الأوبريت ألحان أحمد العجمي استعراضات خالد النموري، إضاءة مايكل يعقوب، كلمات وإخراج عمرو حمزة.

ويشهد الحفل تكريم عدد من الرموز الفنية والمسرحية اعترافا بعطائهم وإسهاماتهم المتميزة في مجال مسرح الطفل، وهم: اسم الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، المخرج والناقد المسرحي د. حسام عطا، الفنان كفاح عبد الحميد، الفنان محمد قطامش، عزة لبيب، فاطمة فرحات، والمخرجين ناصر عبد التواب، محمد الدسوقي، مجدي ونس، ويوسف النقيب.

برنامج عروض نوادي مسرح الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية

وتقدم عروض نوادي مسرح الطفل، على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية في السادسة مساء، وذلك حتى 29 أغسطس الحالي، و تنطلق يوم الخميس 21 أغسطس مع العرض المسرحي "أوفلاين" لفرقة قصر ثقافة المنصورة، عن نص "في بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، وإخراج حازم أحمد.

وفي يوم الجمعة 22 أغسطس، يقدم العرض المسرحي "مدينة الأحلام" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، تأليف بس الضوي، وإخراج تريزا فريد.

وفي يوم السبت 23 أغسطس يعرض "حنان في بحر المرجان" لفرقة قصر ثقافة فارسكور، تأليف سعيد حجاج، دراماتورج وإخراج محمد طارق.

وفي يوم الأحد 24 أغسطس يعرض "رحلة إلى كوكب السلام"، لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف منتصر ثابت، وإخراج إبراهيم جوصم.

وتتواصل الفعاليات مع العرض المسرحي "سيمبا" يوم الاثنين 25 أغسطس لفرقة قصر ثقافة المنصورة، تأليف إيرين ميكشي وإخراج أحمد عوض.

وفي يوم الثلاثاء 26 أغسطس يعرض "ملك وعلاء الدين" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، تأليف عبده الزرّاع، وإخراج يوسف الشاعر.

ويشهد يوم الأربعاء 27 أغسطس العرض المسرحي "حلم بكرة"، لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف إبراهیم محمد، وإخراج ممدوح حنفي.

وفي يوم الخميس 28 أغسطس يستقبل المسرح عرض "شجاعة نملة" لفرقة قصر ثقافة المنصورة، تأليف وإخراج أحمد نصر.

وتختتم عروض نوادي مسرح الطفل يوم 29 أغسطس مع عرض "أسد الغابة وبيت الفيل" لفرقة قصر ثقافة السادات، تأليف أسامة عبد السلام وإخراج أميرة محمد.

برنامج عروض شرائح مسرح الطفل بقصر ثقافة روض الفرج

وتقدم عروض شرائح مسرح الطفل، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في الثامنة مساءً، وذلك حتى الاثنين 1 سبتمبر المقبل.

وتنطلق يوم الخميس 21 أغسطس مع العرض المسرحي "غابة الأمنيات" لفرقة قصر ثقافة المنصورة، تأليف عبد الرحمن الزغبي، وإخراج أحمد مصطفى.

وفي يوم الجمعة 22 أغسطس يقدم عرض "مركب الشمس" لفرقة قصر ثقافة أسوان، تأليف محمد زناتي وإخراج محمد عبد المنعم.

وتقدم فرقة قصر ثقافة دمنهور عرض "لعبة ولغز" يوم السبت 23 أغسطس، تأليف عبد الرحمن الزغبي وإخراج أحمد أسامة حسانين.

وفي يوم الأحد 24 أغسطس تقدم فرقة قصر ثقافة الطفل بدمياط عرض "الطائر الأزرق"، تأليف الكاتب البلجيكي موريس ماترلينك، ترجمة يحيى حقي، تصميم استعراضات وإخراج كريم خليل.

وفي يوم الاثنين 25 أغسطس يستقبل المسرح عرض "لست وحدك.. نحن أخوتك"، لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، تأليف وأشعار مجدي الحمزاوي، وإخراج عبد الرحمن سالم.

ويشهد يوم الثلاثاء 26 أغسطس العرض المسرحي "قصر الأحلام" لفرقة قصر ثقافة مطروح، تأليف عاطف عبد الرحمن وإخراج عزة الشرقاوي.

وفي يوم الأربعاء 27 أغسطس يعرض "مدينة الألعاب" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال، وإخراج ندى عفيفي.

وتستكمل الفعاليات يوم الخميس 28 أغسطس مع العرض المسرحي "أفراح" لفرقة قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج منال عامر.

وتقدم فرقة قصر ثقافة ببا عرض "أمادو" يوم الجمعة 29 أغسطس، تأليف محمد زناتي، وإخراج محمود أبو الغيط.

وتقدم فرقة بيت ثقافة بورفؤاد عرض "رحلة الست أرض" يوم السبت 30 أغسطس، تأليف محمد خضير وإخراج هشام العطار.

وفي يوم الأحد 31 أغسطس يعرض "أجمل صحاب" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، تأليف سامح الرازقي، وإخراج محمد الدسوقي.

وتختتم عروض شرائح مسرح الطفل، يوم الاثنين 1 سبتمبر مع "بينوكيو" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، عن رواية الكاتب الإيطالي كارلو كولودي، تأليف وإخراج د. جمال ياقوت.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان النتائج يوم الثلاثاء 2 سبتمبر على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في الثامنة مساءً.

لجان المهرجان

تتشكل اللجنة العليا للمهرجان من: الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول "رئيسا شرفيا"، د. حنان موسى "رئيسا تنفيذيا"، د. جيهان حسن "مدير المهرجان"، المخرج عادل حسان، إيمان حمدي، رضوى القصبجي "مديرا تنفيذيا"، والمخرج عمرو حمزة.

وتتكون لجنة التحكيم الخاصة بعروض نوادي مسرح الطفل من: الشاعر د. مسعود شومان، الفنانة وفاء الحكيم، د. سمر السعيد، د. وائل عوض، ومهندس الديكور محمد هاشم.

وتتكون لجنة التحكيم الخاصة بعروض شرائح مسرح الطفل من د وليد الشهاوي، د. حسام محسب، د. محمد حسانين، د. أسامة محمد علي، ونجلاء علام.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية الستة التابعة للهيئة وتقدم عروضه بالمجان على المسرحين.

ويأتي المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل كتتويج لعام كامل من العمل والإبداع داخل الأقاليم الثقافية، وفرصة لاكتشاف مواهب جديدة وفتح آفاق أوسع للأطفال نحو عالم المسرح، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على ترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الأجيال القادمة.

