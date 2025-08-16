كتب- محمد شاكر:



تنطلق في الثامنة من مساء الاثنين 18 أغسطس 2025 فعاليات المعرض الفني الكبير "صوت مصر" بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعام كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يفتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك بتنظيم وإشراف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.



يُعد المعرض تجربة بصرية توثيقية تسعى لاستعادة ملامح السيرة والمسيرة الاستثنائية لمطربة الشعب، عبر رؤية تشكيلية تجمع بين الأعمال الفنية المعاصرة، والوثائق الصحفية، والمقتنيات الأصلية، في صياغة إبداعية تجسد قيمة أيقونة الغناء ومكانتها في وجدان المصريين والعرب.



وأكد الفنان علي سعيد، مدير عام مراكز الفنون ومنسق المعرض، أن "صوت مصر" يقدم سيرة أم كلثوم بصيغة بصرية غير تقليدية، تتقاطع فيها الفنون التشكيلية مع الأرشيف الصحفي والذاكرة الغنائية، لتصوغ صورة متكاملة لإحدى أبرز الرموز الثقافية في تاريخ مصر الحديث.



ويشارك في المعرض 29 فنانًا من أجيال واتجاهات مختلفة، بأعمال تنوعت بين التصوير والنحت، بما يعكس حجم الإلهام الذي مثلته أم كلثوم للمشهد الفني والثقافي عبر العقود.



كما يضم المعرض عرضًا توثيقيًا لمسيرتها الفنية من خلال الصحافة المصرية على مدى قرن كامل، عبر نسخ أصلية من الجرائد والمجلات التي أرخت لمسيرتها.



ويأتي المعرض بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث سيتم عرض مجموعة من المقتنيات النادرة الخاصة بأم كلثوم والمحفوظة بمتحفها بالمنيل، ليمنح الزائرين فرصة فريدة للاطلاع على جانب من تراثها الإبداعي والإنساني في إطار تجربة ثقافية متكاملة.



وتدعو وزارة الثقافة جمهورها من المثقفين والفنانين والإعلاميين وعشاق التراث المصري، إلى حضور هذا الحدث الفني الاستثنائي الذي يرسخ مكانة مصر الثقافية والفنية، ويوثق رموزها الخالدة في الذاكرة الوطنية والعربية.



