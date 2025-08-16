معهد ناصر يعلن استقبال الجراح العالمي أحمد حلاوة أكتوبر المقبل

كتب- أحمد جمعة:



أعلن معهد ناصر، استضافة الخبير الجراحي الدكتور أحمد حلاوة، أستاذ الجراحة العامة وجراحة الغدد وزراعة الأعضاء بمستشفيات شيفيلد التعليمية، ورئيس الأكاديمية العالمية لأمراض الكُلى، وعضو لجنة الممتحنين بالكلية الملكية للجراحين، خلال الفترة من ٤ إلى ٩ أكتوبر المقبل.



يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الزيارتين السابقة في فبراير ومايو 2025، حيث يقوم في الزيارة المقبلة بإجراء جراحات استئصال الغدة الجار درقية لمرضى الكُلى باستخدام أحدث التقنيات الطبية.



وتشمل الفحوصات المطلوبة: تحليل PTH، تحليل الفوسفور، تحليل الكالسيوم، موجات قلب، وظائف الكُلى، صورة دم كاملة، اختبارات السيولة، وفي حال توفر مسح ذري أو أي فحوصات إضافية يتم إحضارها.



