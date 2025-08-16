اتصالات الشيوخ: منظومة التقاضي عن بُعد نقلة نوعية

كتب- نشأت علي:



أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بإطلاق الحكومة لمنظومة التقاضي عن بُعد، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية تعكس رؤية متكاملة لتحديث منظومة العدالة في مصر.



وقال "توفيق"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية حقيقية وليست مجرد إضافة تقنية، إذ تهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة وميسّرة للجميع، في وقت أثبتت فيه التحديات العالمية ضرورة تبني الحلول الرقمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الخدمات القضائية.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تحمل عدة دلالات مهمة، أبرزها أنها تعكس حجم التطوير الذي شهده قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وتسهم في تسريع وتيرة التقاضي وتقليل مدة الفصل في القضايا بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة، وتوفر الجهد والتكلفة على المتقاضين والمحامين، إذ لم يعد حضور الجلسات مرتبطًا بالتنقل إلى المحاكم.



كما تواكب التطور التكنولوجي العالمي وتضع مصر في مصاف الدول التي سبقت في استخدام التكنولوجيا لخدمة العدالة، وتعزز الشفافية من خلال تسجيل وتوثيق الجلسات إلكترونيًا بما يضمن أعلى معايير النزاهة.



وأكد "توفيق"، أن هذه المنظومة تعكس التزام الدولة الجاد بالتحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتجسد توجهًا نحو الاستثمار في المستقبل عبر توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وضمان وصول الحقوق بعدالة وسرعة.



