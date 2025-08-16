رئيس "كهرباء الصعيد": استقرار التغذية الكهربائية بجميع مناطق أسوان

أعلن المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن جميع المناطق على مستوى قطاعات الشركة الأربعة تشهد استقرارًا وانتظامًا في التغذية الكهربائية، قائلًا: لا توجد أي انقطاعات حاليًا بأي مكان.

وأكد رئيس الشركة، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، وجود تنسيق على أعلى مستوى بين مسؤولي الشركة ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء التابعة للشركة المصرية للنقل، للتدخل حال حدوث أي أعطال أو خروج أي من محطات المحولات نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، موضحًا أن هناك مجهودات مضنية يقوم بها العاملون لتلاشي حدوث أي انقطاعات أو مشاكل في التغذية الكهربائية.

ونوه إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تابع منذ الأمس واقعة حدوث عطل طارئ بمحطة المحولات المغذية لبعض المناطق بمدينة إدفو، مؤكدًا أنه تم إعادة التغذية بالكامل منذ الساعات الأولى من اليوم تدريجيًا.

