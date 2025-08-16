صور.. مصر تستعيد مجموعة قطع أثرية نادرة من هولندا

كتب- محمد أبو بكر:



أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن استلام السفارة المصرية في لاهاي مجموعة من القطع الأثرية النادرة العائدة إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك بعد ثبوت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تسليمها رسميًا من المتحف الوطني الهولندي إلى الجانب المصري.



تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الدولي المستمر بين مصر وعدد من الدول لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.



وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن بالغ تقديره للسلطات الهولندية على تعاونها المثمر في إعادة القطع، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسّد حرص البلدين على حماية التراث الإنساني وصون الآثار من أي محاولات للاتجار غير المشروع، بما يعزز الجهود الدولية لحماية الموروث الحضاري.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استرداد هذه المجموعة يندرج ضمن سلسلة من التحركات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة، مشيرًا إلى أن القطع المستعادة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بما يكفل حفظها وصيانتها للأجيال المقبلة.



كما كشف شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع تشمل أواني فخارية متنوعة؛ منها مزخرفة بزخارف نجمية وأخرى كروية الشكل، بالإضافة إلى قطعة فخارية على هيئة تشبه السكين، وهو ما يعكس ثراء وتنوع الفنون والابتكارات التي تميّزت بها الحضارة المصرية القديمة.



