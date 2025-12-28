بديل التوك توك.. أماكن ترخيص السيارة كيوت في القاهرة

اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بدأت محافظة القاهرة تشغيل السيارة "كيوت" كبديل حضاري للتوك توك، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والقضاء على العشوائية، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.

وأعلن د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل آمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة في باقي المناطق حال نجاحها.

أماكن الترخيص واستقبال الطلبات

يتم ترخيص سيارات "كيوت" من خلال مجمع تراخيص مرور السلام.

تلقي طلبات الاستبدال يتم عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء التي تُطبق بها المبادرة.

وتم اختيار اللون الأبيض ليكون اللون المميز للسيارات العاملة بالمنطقة الشمالية.

الأحياء التي تبدأ بها المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة الأحياء التالية:

- حدائق القبة

- الأميرية

- الزاوية الحمراء

- الشرابية

- الساحل

- روض الفرج

- شبرا

وأكد محافظ القاهرة، أن المبادرة تستهدف توفير بديل قانوني وآمن للسائقين والركاب، والقضاء التدريجي على التوك توك التقليدي، بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية وتنظيم الحركة المرورية.

