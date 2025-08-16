بدء التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي المصري اليوم

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة الزراعة، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي المصري، في إطار خطة الوزارة لتطوير منشآتها الثقافية تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير للمتحف، الذي يُعد ثاني أقدم متحف زراعي في العالم، بجهود مكثفة وتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ومنها منظمة اليونسكو.

وأكدت الوزارة، مدى الأهمية التاريخية والثقافية للمتحف، وأنه شاهد حي على عراقة الزراعة المصرية منذ أقدم العصور وحتى اليوم.

وأشارت إلى أن المتحف يعد واحدًا من أبرز المتاحف المتخصصة في العالم، ويروي مسيرة الزراعة المصرية من العصر الفرعوني وصولًا إلى العصر الحديث.

