بعد الحر الشديد.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس وتراجع الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في التراجع بداية من اليوم السبت، حيث بدأت معظم المناطق تشهد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي سيطرت على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية.



وأضافت منار غانم، أن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد تحسن نسبي حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المناطق، ويظل شديد الحرارة بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة ليلًا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.



وتابعت في تصريحات إعلامية: سجلت القاهرة 36 درجة، بينما بلغت 47 درجة في الأقصر وأسوان، مقابل 31 درجة في الإسكندرية والسواحل الشمالية.



وحذرت منار غانم، من تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من أقصى جنوب مصر، تشمل أسوان، أبو سمبل، حلايب، وشلاتين.



وأكدت أنه يوجد نشاط للرياح مستمر على أغلب الأنحاء، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء ليلًا ويقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.



