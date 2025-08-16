إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح وتراخيص البناء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم الوزارة للبرنامج التدريبي الخامس المخصص للعاملين بمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 3 سبتمبر، بمشاركة قيادات من الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن البرنامج يستهدف 521 متدربًا من مسؤولي ملف التصالح ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية وتراخيص البناء، بينهم 440 متدربًا من المدن والأحياء و81 من دواوين عموم المحافظات، على أن يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفقًا للمحافظات.

وأكدت د. منال عوض، أن التدريب يهدف إلى الرد على الاستفسارات الفنية والتقنية الخاصة بمنظومة التصالح، وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والهيئة الهندسية، ومتابعة تنفيذ منظومة التراخيص بالمحافظات وزيادة معدلات إصدارها بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، ودعم التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات بما يضمن الانضباط والشفافية.

وشددت الوزيرة، على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملفي التصالح وتراخيص البناء باعتبارهما من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدة أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي عقبات، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وتسريع معدلات الإنجاز في هذه الملفات الحيوية.

