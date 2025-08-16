كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء الجمعة، كواليس ما حدث على خلفية إلقاء القبض على الشاب عبدالرحمن خالد بعد نشره فيديو بالذكاء الاصطناعي عن المتحف المصري الكبير، تضمَّن ظهور محمد صلاح وميسي.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 16 أغسطس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

كشفت مصادر، عن الاتفاق مع الإعلامي محمود سعد على تقديم البرنامج الرئيسي في التليفزيون المصري على القناة الأولى يأتي ذلك بعد غياب أكثر من 14 عامًا عن التليفزيون المصري.

ظهرت الدكتورة نوال الدجوي رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب خلال احتفالية مؤسسة "حياة كريمة" بتخريج الدفعة الثانية في مشروع "سكر البيوت" والذي ينفذ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف دعم السيدات المعيلات وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة.

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انفوجرافيك يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

طالب محمد خالد، شقيق عبد الرحمن خالد، الذي قام بنشر فيديو ترويجي للمتحف المصري الكبير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، السلطات المختصة بالإفراج عن شقيقه، موضحًا أنه تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الماضية.

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة القبض على الشاب عبدالرحمن خالد، صانع الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أكد اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر تتمسك بشدة بضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تُعد بمثابة "دواعي إنقاذ حياة" لتجنب وفاة المزيد من الفلسطينيين جراء الجوع أو نقص الأدوية والإمدادات الأساسية.

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بشأن نتائج حملات رفع الإشغالات والتعديات للمنشآت التجارية والمحال العامة على الطرق والشوارع، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين.