الصحة تكشف حقيقة توقف تطعيم السعار في الإسكندرية

كتب-أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف خدمة التطعيم ضد السعار داء الكلب بمستشفى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية، نتيجة تعطل منظومة التشغيل الإلكترونية السيستم،.

وقال عبدالغفار، في منشور رسمي، إنه فور رصد المنشور المتداول الذي تضمن مزاعم بتجمع عدد كبير من المواطنين أمام غرفة تطعيمات السعار بالمستشفى، وعدم حصولهم على التطعيم عقب تعرضهم لحوادث عقر من الكلاب بسبب تعطل السيستم، تم التواصل مع إدارة المستشفى والتحقق من التفاصيل كاملة.

وأوضح أنَّ المستشفى شهد بالفعل عطلًا فنيًا مؤقتًا في نظام التشغيل الإلكتروني نتيجة إجراءات تحديث فني، ولكن لم يؤثر ذلك على سير العمل أو تقديم الخدمة للمواطنين، حيث تم على الفور تفعيل آلية التسجيل الورقي كبديل لضمان استمرار الخدمة دون تعطيل أو انتظار.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة

توجيه حكومي.. ما المحافظات التي أوقفت عمال النظافة تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة؟