ترامب يصل إلى ألاسكا للقاء بوتين

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألاسكا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ هبطت طائرته في قاعدة إلمندورف الجوية في أنكوريج بولاية ألاسكا، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وتم إعداد المسرح على مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، إذ تم وضع سجادة حمراء على شكل حرف L ليتوجه القادة إلى منصة تحمل علامة "ألاسكا 2025".

وتشير "سي إن إن"، إلى أن 4 طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور مصطفة بجانب السجادة الحمراء.