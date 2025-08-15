إعلامي مصري مذيعا للأخبار في التلفزيون الصيني.. من هو؟

كتب - مصراوي:

تعاقدت مجموعة الصين للإعلام ( China Media Group) مع الإعلامي المصري مصطفى كفافي، للعمل مذيعا في محطة CGTN Arabic الصينية التابعة للمجموعة.

ويبدأ كفافي من العاصمة بكين تقديم النشرات الإخبارية على شاشة CGTN Arabic التي تضم باقة من البرامج السياسية و الثقافية والوثائقية و مجموعة من المسلسلات الصينية المترجمة للعربية.

وتضم الشاشة مجموعة من المؤثرين الصينيين الناطقين بالعربية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل: الصحفي الصيني ماجد وانج، وعائشة الصينية وآسيا التي اشتهرت بتقليد أدوار الفنان عادل إمام.

وعمل كفافي في عدة محطات إخبارية عربية وساهمت تغطياته التلفزيونية على شاشة النيل للأخبار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ٢٠٠٥ وحرب تموز لبنان ٢٠٠٦ وأحداث دارفور ٢٠٠٨ في انضمامه للعمل كمراسل بقناة الجزيرة في القاهرة قبل ثورة يناير 2011، ثم عمل بعدها في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وشارك في الإشراف على عدة تحقيقات تلفزيونية ووثائقية بقناة الغد من العراق و تونس و المغرب و اليمن بخلاف إنتاجه عددا منها في مصر و ليبيا بجانب تقديمه بالطبع للنشرات الإخبارية في قناة الغد العربي.

وعمل بقناة التحرير و قناة الحياة، وترأس أيضا وحدة الوثائقيات بمنصة المدار وأسس قسم التقارير الوثائقية في برنامج "صباح الخير يا مصر" عام ٢٠١٨، قبل أن تضمه الشركة المتحدة لمذيعي هذا البرنامج الصباحي الأشهر منذ نحو ثلاث سنوات.

وقناة CGTN Arabic أو - سي جي تي إن عربية - تابعة مجموعة الصين للإعلام أو ( China Media Group ) و تتبع الباقة التلفزيونية التي خصصتها بكين لمخاطبة العالم بلغات الأمم المتحدة ( الإنجليزية و الفرنسية و الإسبانية و الروسية و العربية.. بالإضافة لقناة وثائقية ناطقة بالإنجليزية ).و قد أطلقت عليها اسم CGTN عليها اختصارا لمصطلح ( China Global TV Network ).

