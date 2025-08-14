وزير الزراعة يكشف تفاصيل مواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تمتلك منظومة متكاملة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية، مشيرًا إلى أن البرامج الوقائية القائمة نجحت لسنوات في حماية الثروة الحيوانية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أضاف الوزير: "رصدنا ظهور سلالة جديدة من المرض في بعض الدول المجاورة منذ شهرين، مما دفعنا لتعزيز آليات الرصد والوقاية"، موضحًا أن بعض الجهات عرضت استيراد 5 ملايين جرعة لقاح من دولة عربية، لكن اللجنة العلمية رفضت ذلك لضمان توافق اللقاح مع الوضع الوبائي المحلي.

وتابع قائلًا: "تمكنت فرقنا الميدانية من رصد حالات محدودة جدًا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في بعض المزارع الصغيرة"، مشيرًا إلى أن العزل الفوري والتشخيص المعملي أكد أن السلالة الجديدة أقل حدة من سابقاتها.

وأوضح فاروق أن هذه الحالات مثلت فرصة ذهبية لاستخلاص العزلة الفيروسية، حيث نجح معهد اللقاحات البيطرية في إنتاج مليون ونصف مليون جرعة الأسبوع الماضي، مع تجهيز دفعة مماثلة لتوزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الوزير على أن الحملة الحالية تهدف للتحصين الوقائي قبل فصل الشتاء، مؤكدًا: "نعمل بنهج استباقي علمي، رغم عدم انتشار المرض على نطاق واسع"، مشيرًا إلى أن الأسواق تعمل بشكل طبيعي، مما يعكس نجاح إجراءات السيطرة.

وشدد على أن مصر تمتلك الخبرات والكوادر القادرة على مواجهة أي تهديدات وبائية، مع ضمان استمرار حركة التداول التجاري للثروة الحيوانية دون أي تأثيرات سلبية.