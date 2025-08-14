وزير الأوقاف ورئيس جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة تسهم في رفع كفاءة الأئمة والدعاة، وتطوير مهاراتهم البحثية والعلمية، بما يواكب متطلبات العصر.

وأكد وزير الأوقاف خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم جهود الوزارة التوعوية ونشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة بنها يمثل إضافة قوية لبرامج التدريب والتأهيل العلمي.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة بنها بجهود وزارة الأوقاف في خدمة الدعوة وتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا حرص الجامعة على تسخير إمكانياتها العلمية والبحثية لدعم هذا التعاون، بما يحقق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع والوطن.