"الكهرباء" تعلن عن فرص توظيف جديدة.. شروط وتفاصيل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لتعيين مهندسين في تخصصات الكهرباء، الميكانيكا، الاتصالات والإلكترونيات، والتحكم، للعمل بشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، سواء بنظام الورديات أو من خلال التواجد الدائم في مواقع العمل.

وبحسب بيان الشركة، جاءت الشروط الأساسية للتقديم على النحو التالي:

- الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة، مع القيد بنقابة المهندسين.

- إجادة استخدام برامج MS Office، والتمكن من اللغة الإنجليزية.

- ألا يتجاوز سن المتقدم 32 عامًا.

- أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء منها.

- القدرة على العمل الميداني ضمن فريق، والالتزام التام باللوائح والتعليمات.

وأوضحت الشركة، أن باب التقديم سيكون مفتوحًا لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 أغسطس 2025، على أن تكون الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.

