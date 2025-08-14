انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات إلى مصراوي، إن البلاد تشهد اليوم الخميس ذروة الموجة شديدة الحرارة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى غدٍ الجمعة، ولكن بدرجات حرارة أقل قليلًا وبشدة أخف، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا على أغلب المحافظات الداخلية.

وأوضحت منار غانم، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم وغدًا بين 38 و39 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوب، التي تزيد الإحساس بالحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات، حيث يصل الإحساس الفعلي إلى نحو 42 درجة.

وأضافت أن محافظات الصعيد تعد الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان إلى 48 و49 درجة مئوية في الظل، مع شعور فعلي أعلى من ذلك.

ولفتت إلى أن الأجواء الليلية ستكون مائلة للحرارة ورطبة، حيث تتجاوز نسب الرطوبة 80% إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى ما بين 90% و95% على السواحل الشمالية، ما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن الشبورة المائية ستكون ظاهرة جوية مؤثرة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، لكنها تتلاشى سريعًا بعد سطوع الشمس.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد اضطراب ملاحة بحرية على خليج السويس وبعض مناطق البحر الأحمر خلال الأيام المقبلة.

وأكدت أن الموجة شديدة الحرارة ستنكسر اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث ستختلف مصادر الكتل الهوائية والتوزيعات الضغطية، ما يساعد على تراجع تدريجي في درجات الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد درجات حرارة أقل من الأسبوع الجاري، مع استمرار الأجواء الحارة لكن بشدة أقل.

وأضافت أن اقتراب شهر سبتمبر سيؤدي تدريجيًا إلى انخفاض القيم الحرارية، مع احتمال تكرار الموجات الحارة لكن بدرجات أقل حدة وأقصر زمنًا، لا تتجاوز يومين على الأكثر، مقارنة بالموجات التي شهدتها البلاد في يوليو وأغسطس.

وبينت بأن فرص سقوط الأمطار ستتراجع خلال الفترة المقبلة، لتقتصر على مناطق محدودة بأقصى جنوب البلاد.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي