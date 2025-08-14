طرق فعالة لتقليل فاتورة الكهرباء خلال الموجة الحارة الحالية

كتب- محمد صلاح:

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن طرق وأساليب عملية تساعدهم على تقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية للتبريد والتهوية.

وفيما يلي يقدم "مصراوي" مجموعة من النصائح والإرشادات البسيطة والفعالة التي يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء، مقسمة إلى محاور تشمل الأجهزة الإلكترونية، الإضاءة، العزل، والممارسات اليومية.

أولًا: نصائح لاستخدام الراوتر بشكل موفر للطاقة

1- فصل الراوتر أثناء النوم أو السفر

عند عدم الحاجة لاستخدام الإنترنت، مثل أوقات الليل أو أثناء السفر، يُفضل فصل الراوتر عن مصدر الكهرباء، حيث أن تشغيله دون استخدام يستهلك كهرباء إضافية بلا فائدة.

2- تفعيل خاصية الجدولة (Wi-Fi Schedule)

معظم أجهزة الراوتر الحديثة تحتوي على ميزة "الجدولة" التي تسمح بإيقاف وتشغيل خدمة الـ Wi-Fi تلقائيًا في أوقات محددة، ما يساعد في تقليل ساعات العمل غير الضرورية.

3- تقليل مدى الإشارة (Reduce Signal Range)

إذا كان جهاز الراوتر يدعم خاصية التحكم في قوة الإرسال (Transmit Power)، يمكن خفض المدى في حال عدم الحاجة لتغطية مسافات كبيرة، مما يقلل من استهلاك الطاقة.

4- تحديث السوفت وير الخاص بالراوتر بانتظام

التحديثات البرمجية لا تحسن الأداء فقط، بل قد تحتوي أيضًا على تحسينات لخفض استهلاك الطاقة.

5- اختيار راوتر موفر للطاقة

يمكن استبدال الراوتر القديم بآخر يحتوي على خاصية Energy Saving Mode لتقليل استهلاك الكهرباء.

6- فصل الأجهزة الموصولة بمنافذ USB في الراوتر

مثل الأقراص الصلبة الخارجية أو الطابعات، حيث أنها تستمر في استهلاك الطاقة حتى إذا لم تكن قيد الاستخدام.

ثانيًا: ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية

1- اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة

يفضل شراء الأجهزة التي تحمل علامة "موفر للطاقة" (Energy Star)، حيث تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأجهزة التقليدية.

2- إطفاء الأجهزة غير المستخدمة

فصل شواحن الهواتف، أجهزة التلفاز، وأي أجهزة أخرى عن الكهرباء عند عدم استخدامها يمنع الاستهلاك الخفي للطاقة.

3- تنظيف وصيانة الأجهزة بانتظام

الأجهزة التي تعمل بكفاءة أقل تستهلك طاقة أكبر، لذا يجب تنظيف المكيفات، وصيانة الغسالات، وفحص الثلاجات لضمان الإغلاق المحكم للأبواب.

ثالثًا: ترشيد الإضاءة

1- الاعتماد على مصابيح LED

مصابيح LED أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتوفر ما يصل إلى 80% مقارنة بالمصابيح التقليدية.

2- إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة

من أبسط الممارسات التي توفر الكهرباء بشكل ملحوظ.

3- استغلال الإضاءة الطبيعية

فتح النوافذ والستائر نهارًا يقلل الحاجة للإضاءة الكهربائية.

رابعًا: العزل الحراري وتحسين التهوية

1- تعزيز عزل النوافذ والأبواب

استخدام مواد العزل يقلل من تسرب الهواء الساخن أو البارد، مما يقلل الحاجة لتشغيل المكيفات لفترات طويلة.

2- تشغيل المراوح

المراوح تستهلك طاقة أقل من أجهزة التكييف، وتساعد على توزيع الهواء البارد في الغرفة.

خامسًا: ترشيد استهلاك المياه الساخنة

1- ضبط درجة حرارة سخان المياه

ضبطه على 50 – 60 درجة مئوية يوفر الطاقة ويحافظ على عمر السخان.

2- استخدام الدش بدلًا من حوض الاستحمام

الدش يستهلك كمية أقل من المياه وبالتالي طاقة أقل لتسخينها.

سادسًا: ترشيد استهلاك الأجهزة المنزلية الكبيرة

1- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها

لتقليل عدد مرات التشغيل، مما يوفر المياه والكهرباء.

2- تجنب تشغيل الأجهزة في أوقات الذروة

حيث تكون كفاءة الشبكة الكهربائية أقل، مما قد يزيد من استهلاك الطاقة.

3- التأكد من عزل الثلاجة

إحكام إغلاق باب الثلاجة يمنع تسرب الهواء البارد ويحافظ على درجة الحرارة الداخلية.

سابعًا: مراقبة الاستهلاك وتحليل الفواتير

1- مراجعة الفواتير السابقة

مقارنة الاستهلاك الشهري الحالي مع الفترات السابقة يساعد في تحديد الأجهزة أو العادات التي تؤدي لزيادة الاستهلاك.

اقرأ أيضًا:

ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد

1500 جنيه.. موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف لهذه الفئة

تقرير دولي يشيد بخطوات مصر في صناعة الدواء.. والصحة تعلّق