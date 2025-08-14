1500 جنيه.. موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف لهذه الفئة

كتب- محمد أبو بكر:

تستعد وزارة العمل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد زيادتها من 500 إلى 1500 جنيه.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة والتي تأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبين المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف 2025 للعمالة غير المنتظمة سيكون مع بداية شهر سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن قيمتها قد تم رفعها لتصل إلى 1500 جنيه بدلًا من القيمة السابقة.

صرف منحة المولد النبوي بقيمة 1500 جنيه

أكد المصدر، أن وزارة العمل تستعد لصرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن عملية الصرف ستستمر حتى حصول جميع المستحقين على مستحقاتهم.

6 منح سنوية تصرف للعمالة غير المنتظمة

تابع المصدر: وزارة العمل تُخصص ست منح مالية سنوية للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا لديها، يتم تمويلها من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتُوزع في مناسبات دينية واجتماعية مختلفة طوال العام.

قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة

تشمل قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، ما يلي:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر المبارك.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي