وزير الري: خطة تطوير المنظومة المائية تعتمد على تدريب الكوادر

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول ما تم تنفيذه من أنشطة تدريبية بالمركز الإقليمي والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) خلال العام المائي 2024/2025.

أنشطة المركز الإقليمي للموارد المائية والري

- تنظيم 396 نشاطًا تدريبيًا بمشاركة 11,051 متدربًا.

- تنفيذ 6 برامج تدريبية وجولتين دراسيتين في إيطاليا لـ 108 متدربين ضمن مشروع "المعرفة المائية" بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

- عقد برنامجين تدريبيين بالتعاون مع اليونسكو لـ 38 متدربًا من 13 دولة عربية وإفريقية.

- تدريب صيفي لطلاب الجامعات استفاد منه 1,002 طالب.

- تنفيذ بروتوكول تعاون مع الفاو لتدريب 1,079 متدربًا، بينهم 471 مزارعًا و120 من الشباب والسيدات غير العاملات.

- تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد 557 سائقًا، 353 بحارًا، و320 ملاحظًا ومشرفًا.

- تنظيم 16 نشاطًا تدريبيًا في مقرات المركز وفروعه بكفر الشيخ ودمياط ودمنهور وإسنا، لتدريب 391 سيدة على تصنيع منتجات ومشغولات يدوية من ورد النيل.

أنشطة المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)

تم تنفيذ 23 برنامجًا تدريبيًا إقليميًا شارك بها 460 متدربًا من مختلف الدول الإفريقية، في إطار تعزيز دور مصر في بناء القدرات الإفريقية بمجال المياه والمناخ.

إنجازات أخرى

- توقيع 10 بروتوكولات وشراكات تعاون مع جامعات مصرية ودولية ومنظمات المجتمع المدني.

- الانتهاء من إجراءات اعتماد شهادة الجودة ISO9001 والحصول على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور سويلم، أن خطة تطوير المنظومة المائية ضمن "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تعتمد على تدريب الكوادر الهندسية والفنية على أحدث التقنيات في إدارة المياه، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، النماذج الرياضية، وأدوات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى إعداد لائحة تدريبية تحدد الجدارات المطلوبة لكل وظيفة، والدورات المناسبة لها، مع نظام لقياس الأداء والمردود التدريبي، لضمان التحديث المستمر للبرامج.

كما شدد الوزير، على أهمية التعاون مع الدول الإفريقية من خلال المركز الإفريقي (PACWA)، الذي تم تدشينه ضمن مبادرة AWARe، لنقل الخبرات المصرية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

اعتمادات ومرافق متميزة

يُعد مركز التدريب الإقليمي كيانًا رائدًا ومعتمدًا من الفئة الثانية لدى اليونسكو، ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن المجلس الأعلى للجامعات لتقديم برامج شهادة أساسيات التحول الرقمي.

كما يضم المركز معملًا للذكاء الاصطناعي يحتوي على نماذج تطبيقية لإدارة الموارد المائية، وروبوت للأغراض التعليمية، وطائرة "درون" للتدريب على تطبيقاتها في إدارة المياه.

