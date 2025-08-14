إعلان

ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد

10:23 ص الخميس 14 أغسطس 2025
كتب- محمد نصار:

تواصل البلاد اليوم الخميس، تأثرها بالموجة شديدة الحرارة، حيث تُسجل درجات الحرارة العظمى في الظل نحو 42 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وتصل إلى 49 درجة بجنوب الصعيد.

كما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وتستمر هذه الأجواء حتى غدٍ الجمعة، على أن تبدأ الموجة في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت على أغلب المناطق.

نصائح لتجنب أضرار الحرارة:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة.

- الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.

- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

- استخدام غطاء للرأس (قبعة أو شمسية) عند التعرض للشمس مباشرة.

انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي

