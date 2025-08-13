إعلان

هل الميت يشعر بالزائر؟.. أمين الفتوى يجيب

10:27 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

كتبت – داليا الظنيني:

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الموت ليس فناءً، بل هو انتقال من مرحلة إلى أخرى، موضحًا أن حياة الإنسان تمر بثلاث مراحل: في رحم الأم، ثم الدنيا، ثم العالم الآخر، ولكل مرحلة قوانينها التي لا يعلمها إلا الله.

وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن الميت يشعر بالزائر ويستأنس به، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي أمر فيه بإلقاء السلام عند دخول المقابر، مبينًا أن الميت يرد السلام، إلا أن الأحياء لا يسمعونه لاختلاف قوانين العالمين.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإمام النووي استحب للزائر أن يقترب من الميت كما كان يقترب منه في حياته، وهو ما يدل على أن الميت يدرك الزيارة ويفرح بالدعاء وقراءة القرآن والاستغفار، مؤكدًا أن ثواب هذه الأعمال يصل للأموات بإذن الله.

