ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت – داليا الظنيني:

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حث الآخرين على الصلاة لا يُعد نفاقًا، حتى إذا كان الداعي مقصرًا في عبادته، موضحًا أن ذلك قد ينطلق من محبة الخير للناس ورغبة في تقريبهم من الله تعالى.

وأضاف الورداني، خلال حلقة برنامج مع الناس المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن بعض الأشخاص يتركون الصلاة بسبب شعورهم بعدم القبول أو ضعف الثقة بالنفس، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده ويفتح لهم أبواب رحمته، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله".

ودعا أمين الفتوى من يحث غيره على الصلاة أن يشاركه أداءها، قائلاً: "بدل ما تقول للشخص روح صلي، روح صلي معاه، وبذلك نكون جميعًا أقبلنا على الله".

وفي سياق متصل، أوضح الورداني خطوات المحافظة على الصلاة يوميًا، مشيرًا إلى ثلاث ركائز أساسية: استحضار أن الصلاة لقاء مع الله عز وجل، والدخول في الصلاة بمعنى وهدف روحي متجدد، وأداؤها في أول وقتها.

كما أكد أن قراءة القرآن داخل الصلاة بهدوء وتأنٍّ تمنح المصلي سكينة وروحانية خاصة، مما يعزز حبه للصلاة ومواظبته عليها، لافتًا إلى أن من نشأ على هذه المعاني منذ الصغر ترسخت فيه طاعة الله ومحبته، لتصبح الصلاة دائمًا بابًا للإقبال عليه.

