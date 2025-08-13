إعلان

خالد الجندي يوضح أنواع الغيب

09:00 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الشيخ خالد الجندي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قوله تعالى: "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" يشير إلى أن الحديث هنا عن الغيب المطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، أن الغيب هو كل ما لم يره الإنسان أو لم يعلمه، وينقسم إلى نوعين: غيب نسبي وغيب مطلق. فالغيب النسبي هو ما يخفى عن بعض الناس ويعلمه آخرون بإذن الله، مثل معلومات قد يعرفها العلماء ويجهلها غيرهم، أما الغيب المطلق فهو ما استأثر الله بعلمه وحده، كحقيقة الروح وتفاصيل يوم القيامة وما أعده الله في الجنة والنار.

وبيّن أن أي معلومة يعلمها غير الله، حتى لو كان جبريل عليه السلام، فهي غيب نسبي، أما ما لا يعلمه إلا الله وحده فهو الغيب المطلق، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ".

وأضاف أن معرفة الجن أو الملائكة لبعض الأمور لا يجعلها غيبًا مطلقًا، بل غيب نسبي، مشيرًا إلى أن الغيب المطلق، مثل موعد الموت أو المصير الأخروي، لا يطلع عليه أي مخلوق.

وأضاف أن معرفة الجن أو الملائكة لبعض الأمور لا يجعلها غيبًا مطلقًا، بل غيب نسبي، مشيرًا إلى أن الغيب المطلق، مثل موعد الموت أو المصير الأخروي، لا يطلع عليه أي مخلوق.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

41 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ خالد الجندي أنواع الغيب برنامج لعلهم يفقهون الغيب المطلق الغيب النسبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة