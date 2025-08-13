إعلان

مدبولي: بدأنا مرحلة الصعود في إنتاج الغاز

04:11 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت اليوم مرحلة الصعود في منحنى إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع الإنتاج من أكثر من 6,600 مليون قدم مكعب يوميًا إلى نحو 4,100 مليون قدم مكعب، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بحلول عام 2027.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة وضعت خططًا واضحة لتعويض التراجع في الإنتاج، وذلك من خلال استثمارات جديدة وتوسعات في عمليات الاستكشاف، بما يضمن استدامة معدلات الإنتاج.

وأوضح أن حقل "ظهر" يشهد حاليًا استعادة تدريجية لطاقته الإنتاجية، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرار الإنتاج عبر مشروعات استكشاف إضافية وضخ استثمارات خارجية جديدة.

كما كشف رئيس الوزراء عن وجود تصور متكامل لحجم الطاقة الإنتاجية من الغاز خلال السنوات المقبلة، يشمل التعامل التدريجي مع سفن التغويز العاملة حاليًا، حيث توجد ثلاث سفن داخل مصر وسفينة أخرى في ميناء العقبة، متوقعًا تقليص الاعتماد عليها مع مرور الوقت.

