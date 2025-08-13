إعلان

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

03:43 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد الجندي:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء 13 أغسطس برئاسة مدبولي.

الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي
