بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب- أحمد الجندي:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء 13 أغسطس برئاسة مدبولي.

