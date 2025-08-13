لأول مرة.. نجاح زراعة القطن في صحراء جنوب سيناء بجودة عالية

كتب – عمرو صالح:

أشاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية، وعلى رأسهم معهد بحوث القطن، بعد نجاح تجاربهم الميدانية في زراعة القطن بالبيئات الصحراوية لأول مرة في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح فاروق أن هذا النجاح جاء نتيجة الاستفادة من البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية، وتطبيقها عمليًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الجهود المكثفة والتجارب الميدانية أثبتت إمكانية زراعة القطن وإنتاجه بجودة عالية في بيئة صحراوية، مستفيدة من تقنيات الري الحديث والتسميد الملائم.

وأكد وزير الزراعة أن البحث العلمي يمثل قاطرة التنمية الزراعية، مشيرًا إلى تقديم جميع سبل الدعم للعلماء والخبراء والباحثين في مركزي البحوث الزراعية والصحراء والمعاهد والمعامل المختلفة، فضلًا عن دعم المشروعات البحثية التطبيقية، وتوفير التسهيلات اللازمة لتحويل النتائج المعملية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على المزارع والاقتصاد القومي.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذا الإنجاز تحقق بعد زراعة 6 تراكيب وراثية هي: سوبر جيزة 86، وسوبر جيزة 94، وسوبر جيزة 97، إضافة إلى 3 تراكيب وراثية جديدة، حيث جرى جني الدورة الأولى من المحصول بعد 127 يومًا من الزراعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء.

وأضاف عبدالعظيم أن هذا النجاح يعكس قدرة الكوادر البحثية المصرية على ابتكار حلول تتناسب مع التحديات البيئية والمناخية، مشيرًا إلى أن العلماء والخبراء بالمركز يضعون نصب أعينهم تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، بما يتماشى مع التغيرات المناخية.

وأكد أن التجارب الميدانية الناجحة في مدينة الطور تمثل نموذجًا للتعاون المثمر، موضحًا أنه من المخطط تعميم هذا النموذج في محافظات أخرى، وتدريب المزارعين على أحدث تقنيات الري والزراعة لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وأفضل جودة.

