كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري فروع الهيئة، وبحضور رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

استعرض "مصطفى" خلال الاجتماع آليات العمل خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، الالتزام الكامل ببروتوكولات الدواء المعتمدة، وتحديث جداول مواعيد الأطباء بمنظومة الحجز الإلكتروني، بما يسهم في تقليل التكدس داخل العيادات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما أشار إلى أن الهيئة سجلت 14 مليون عملية حجز إلكتروني للعيادات خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، وهو ما يعكس مدى تطور وتوسع منظومة الحجز الإلكتروني على مستوى الفروع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التحديات التي تواجه الفروع، وسبل التعامل الفعّال معها، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية وفق الخطط الزمنية المحددة، الوقوف على الوضع الحالي للإنشاءات والتحديث والصيانة في المستشفيات والوحدات الصحية، وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة الأحداث على مدار الساعة.

كما ناقش الاجتماع ملف تكليف الأطباء والصيادلة وتقييم الاحتياجات الفعلية للفروع من الكوادر البشرية، واستعراض أوضاع اللجان الطبية وتعزيز التعاون بينها وبين فروع الهيئة، وعرض جهود الهيئة في القضاء على قوائم الانتظار، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات الطبية.

كما ناقش الاجتماع كذلك آليات استرداد نفقات العلاج بما يضمن حقوق المرضى ويعزز كفاءة منظومة العلاج.

ووجّه الدكتور أحمد مصطفى مديري الفروع بإعداد ملف شامل لكل مستشفى وعيادة يتضمن المطالبات والتحويلات الخارجية، نسب التشغيل في المستشفيات وأقسام الطوارئ، بيانات خدمات الحضّانات والطوارئ، تحديث جداول الأطباء بالعيادات.

وفي سياق الاجتماع، تم تقديم عرض توضيحي من فرع القاهرة، استعرض جهود العيادات والمستشفيات التابعة للفرع، بالإضافة إلى عرض تفصيلي للمطالبات والتحويلات الخارجية.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين جميع قطاعات الهيئة، مشددًا على أن العمل التكاملي والتواصل الفعّال هما السبيل لتحقيق أهداف الهيئة، وتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمرضى، بما يسهم في الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.