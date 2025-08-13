إعلان

صور.. متحف السكة الحديد يستقبل براعم وزارة الثقافة في رحلة تثقيفية وفنية

12:44 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

متحف السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

استقبل متحف السكة الحديد بالقاهرة، عددا من البراعم والفنانين الصغار من ذوي الهمم بالهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار برنامج أتوبيس الفن الجميل.


تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل المتحف، حيث استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن مقتنياته النادرة، ومسيرة تطوير وتحديث السكك الحديدية منذ إنشائها وحتى اليوم، بما يعكس إنجازات الدولة في هذا القطاع الحيوي ودوره في ربط المدن والقري وخدمة جهود التنميةبكافة ربوع مصر.

وتم تنفيذ ورشة فنية شارك الأطفال خلالها في رسم لوحة جماعية تجسد ما شاهدوه داخل المتحف من أبرز المحطات التاريخية لمسيرة السكك الحديدية تحت إشراف أخصائي الإدارة العامة لثقافة الطفل.

وقد أبدى الأطفال إعجابهم الشديد بما يضمه المتحف من قطع ومقتنيات تاريخية نادرة تحكي مسيرة التقدم والتطور في مجال النقل والمواصلات على مدار أكثر من قرن ونصف من تاريخ مصر .

متحف السكة الحديد وزارة الثقافة رحلة تثقيفية وفنية
