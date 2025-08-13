كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الأربعين للوقاية من الجلطات، اعتقاد خاطئ؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الأربعين.

‎ وأوضح شعبان، في منشور له عبر "فيسبوك"، أن استخدام الأسبرين دون مبرر فوق سن الأربعين، يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرحة المعدة، مشيرًا إلى غير ذلك من المضاعفات الخطيرة وأنه لا يقدم أية فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.

‏‎وتساءل عميد معهد القلب السابق عن "متى يستخدم أسبرين الأطفال؟"، قائلاً: "يستخدم فقط بناءً على توجيهات الطبيب المختص بعد عمل الفحوصات اللازمة التي تؤكد وجود قصور في الدورة الدموية التاجية أو الدماغية والطرفية ووجود تاريخ تجلطات سابق، وبعد الدعامات وجراحات القلب المفتوح؛ بما يجعل المريض في احتياج لعلاج يرفع سيولة الدم، للحفاظ على سريانه داخل الشرايين ومنع حدوث الجلطات المحتملة".

