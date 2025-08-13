كتب- عمرو صالح:

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، والدلتا الجديدة، وسيوة.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة؛ حيث تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المسارَين الناقلَين للمياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ تصل إلى 84%، وأيضًا عرض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 75%.

وتم استعراض موقف تنفيذ 24 مأخذًا للمياه على ترعة الشيخ جابر لري مساحة 120 ألف فدان بمنطقتَي رابعة وبئر العبد، حيث تم الانتهاء من الأعمال في 21 مأخذًا، وجار العمل في 3 مآخذ أخرى والمتوقع الانتهاء منها قريبًا، وجار متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، والانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 21 مأخذًا، وجار استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 3 مآخذ أخرى.

واستعرض الاجتماع موقف التجمعات التنموية التي تم إنشاؤها في 17 تجمعًا تنمويًّا وسكنيًّا بشمال وجنوب سيناء، تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراض زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالي في سيناء.

وتم عرض مستجدات الأعمال في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"؛ حيث يتم العمل على إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، ويتم غلق 82 بئرًا جوفيًّا شديد الملوحة مع حفر بدائل من الآبار العذبة.

