"القومية للفنون الشعبية" تخطف أنظار جمهور مهرجان قرطاج التونسية

10:58 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    الفرقة القومية للفنون الشعبية
    الفرقة القومية للفنون الشعبية تخطف أنظار جمهور مهرجان قرطاج التونسية
    الفرقة القومية للفنون الشعبية
    الفرقة القومية للفنون الشعبية تخطف أنظار جمهور مهرجان قرطاج التونسية
كتب- محمد شاكر:

شاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية، في حفل الفولكلور بمهرجان قرطاج الدولي، بحضور السفير باسم حسن سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التونسية .

وقد ترأس وفد وزارة الثقافة المصرية المشارك في العرض المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير عام الفرقة.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، عرضاً آخر غدا الأربعاء 13 أغسطس بمدينة المهدية، وذلك بعد أن لاقت استعراضاتها الفنية إقبالاً وتقديراً جماهيرياً كبيراً، أمس الاثنين.

الفرقة القومية للفنون الشعبية مهرجان قرطاج التونسي
