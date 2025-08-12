كتب - عمرو صالح:

دعا حزب حماة الوطن مرشحيه الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر أو على المقاعد الفردية، إلى إلغاء كافة أشكال الاحتفال بالفوز، تضامنًا مع أهالي غزة.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن القرار يأتي احترامًا لمشاعر أهالي غزة، في ظل ما يشهده القطاع من استمرار الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد حماة الوطن دعمه للقضية الفلسطينية، وفي ذات الوقت مساندة كافة المساعي والتحركات على جميع المستويات، لإنهاء الصراع ووقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات.