محافظ القاهرة يشكر رئيس هيئة النظافة السابق

03:29 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

محافظ القاهرة يشكر رئيس هيئة النظافة السابق

كتب- محمد نصار:

استقبل د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمكتبه اليوم عبد الهادي شعبان عبد الهادي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة السابق.

وأشاد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، بما قدمه من جهد خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله كمدير عام بالهيئة.

محافظ القاهرة رئيس هيئة النظافة السابق إبراهيم صابر عبد الهادي شعبان عبد الهادي
