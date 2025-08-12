6 صور وتكريم.. آخر ظهور لوزير التموين السابق علي مصيلحي قبل وفاته

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

تُوفي اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.

وفي آخر ظهور للوزير السابق، قبل وفاته، تم تكريمه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها تطوير برنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر.

كان التكريم خلال الجلسة الافتتاحية للاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج.

وجاء التكريم بعد الظهور العلني الأول للدكتور علي المصيلحي، منذ فترة غياب، حيث لفت الأنظار بمظهره المرهق خلال مشاركته في لقاء بمركز شباب أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وخلال حديثه، كشف المصيلحي عن إصابته بمرض السرطان، موضحًا أن بداية معاناته كانت في 6 أكتوبر 2024 حين تعرض لصداع شديد، دفعه لإجراء فحوصات طبية أظهرت وجود ارتشاح في المخ، قبل أن يتضح لاحقًا إصابته بسرطان الرئة.

