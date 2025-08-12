سؤال برلماني حول النقص الحاد في الأطباء والتمريض بالمستشفيات

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الحكومة بشأن النقص الحاد في أعداد الأطباء وأطقم التمريض، إلى جانب تردّي أوضاع البنية التحتية في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد.

وتساءل النائب، عن خطة وزارة الصحة لمعالجة هذا العجز وسوء أوضاع المستشفيات، مطالبًا بموافاته ببيانات تفصيلية تتضمن:

- أعداد الأطباء والممرضين في كل محافظة، موزعين حسب التخصص، ونسبة العجز مقارنة بالمعدلات المطلوبة.

- خطة الوزارة لسد الفجوة في الكوادر الطبية، بما يشمل التعيينات والتدريب والحوافز، والجدول الزمني للتنفيذ.

- تقرير عن حالة البنية التحتية لكل مستشفى، وعدد الأجهزة الطبية المعطلة، وخطط الصيانة أو الإحلال.

- قائمة بالمشروعات الجارية لتطوير أو إنشاء المستشفيات، متضمنة نسب الإنجاز والمواعيد المقررة للتسليم.

كما طالب النائب، رئيس الوزراء بتوجيه جميع المحافظين لإعطاء هذا الملف أولوية قصوى، لضمان توفير العلاج المجاني للمواطنين، ولا سيما البسطاء ومحدودي الدخل، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية