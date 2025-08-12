كتب- نشأت علي:

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الإعلام والصحافة، تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة صياغة المشهد الإعلامي المصري، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ويحافظ على الثوابت الوطنية والقيم المجتمعية.

وأوضح "محسب"، في بيان، أن حرص الرئيس على إعلاء حرية التعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية يتيح للإعلام المصري فرصة تاريخية للارتقاء بمستوى المضمون وتعزيز التعددية والانفتاح الفكري، بعيدًا عن الاستقطاب أو الانغلاق.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس للاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية لهم، تعكس رؤية مستقبلية لضخ دماء جديدة قادرة على التعامل باحترافية مع أدوات الإعلام الرقمي والمنصات الحديثة، مؤكدًا أن توفير المعلومات للإعلاميين، خاصة في أوقات الأزمات، يسهم في نقل الحقائق بدقة وتجنب التضليل.

واقترح "محسب" إنشاء منصة بيانات حكومية موحدة محدثة باستمرار، تضم جميع المعلومات الرسمية للقضايا ذات الاهتمام العام، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل البث عالي الجودة وإنتاج المحتوى الرقمي التفاعلي، وتطوير مناهج كليات الإعلام بما يتواكب مع أساليب العمل الصحفي المعاصر.

وشدد النائب على أن الإعلام المصري يمتلك تاريخًا وخبرة وكوادر متميزة، ومع الدمج بين هذه المقومات والدعم الرئاسي والرؤية الإصلاحية، يمكن صياغة نموذج إعلامي عربي رائد، قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وفي الوقت ذاته حماية الهوية الوطنية وتحصين وعي المواطن.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية

حمايةً لعمال الدليفري.. توجيهات رئاسية مهمة ووزير العمل يتوعد غير الملتزمين