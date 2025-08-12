محافظ القاهرة يشهد مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"

كتب- محمد نصار:

شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات المؤتمر العالمي العاشر الذي تعقده دار الإفتاء تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" على مدار يومي 12 و13 أغسطس الجاري.

شهد المؤتمر د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، وأ.د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ومحافظو الجيزة، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وبمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة، من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب نخبة من علماء الشريعة والخبراء الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء.

ويُعد المؤتمر منصة دولية لمناقشة مستقبل صناعة الإفتاء في ظل الثورة التقنية، وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في وضع أطر ومعايير علمية لتأهيل المفتي المعاصر، القادر على الجمع بين عمق التأصيل الشرعي وفهم الواقع الرقمي، واستيعاب التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتناول المؤتمر خمسة محاور رئيسية، يأتي المحور الأول بعنوان: "تكوين المفتي الرشيد العصري"، بينما يناقش المحور الثاني قضية "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما يطرح المحور الثالث موضوعًا بعنوان: "المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب محور رابع يناقش "الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل المؤسسي الإفتائي"، ومحور أخير لمناقشة "تجارِب مؤسسات الفتوى في صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات البحثية والتدريبية، الرامية إلى دعم قدرات المفتين، وتعزيز التكامل بين العلوم الشرعية والتقنيات الحديثة، بما يرسخ مكانة مصر بوصفها مرجعيةً رائدة في الإفتاء المعاصر على المستوى الإقليمي والدَّولي.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية

حمايةً لعمال الدليفري.. توجيهات رئاسية مهمة ووزير العمل يتوعد غير الملتزمين