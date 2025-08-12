إعلان توظيف لخريجي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

كتب- محمد نصار:

أعلنت إدارة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بالتنسيق مع إدارة التوظيف بالإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب، وبالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، عن إتاحة فرصة عمل مميزة لجميع خريجي المعهد ضمن مشروع المونوريل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع التأكيد على عدم توقيع أي حجز إداري.

وعلى الراغبين من خريجي المعهد التقدم ببياناتهم متضمنة: الاسم الكامل، التخصص، التقدير، رقم الهاتف.

